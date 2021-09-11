Амос Хохштайн підкреслив, що газопровід "Північний потік-2" є не економічним, а виключно політичним проектом.

США продовжать працювати над тим, щоб мінімізувати загрози, які несе реалізація проекту "Північний потік-2".

Про це радник Державного департаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштайн повідомив на форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

"Ми продовжимо працювати з німцями, щоб була забезпечена сувора сертифікація (газопроводу) і щоб норми Третього енергетичного пакету (Євросоюзу) застосовувалися до цього трубопроводу, щоб пом'якшити деякі найгірші тенденції (після його запуску)", - сказав Хохштайн.

Також він підкреслив, що, "Північний потік-2" є не економічним, а виключно політичним проектом.

"Наша позиція залишатиметься незмінною. "Північний потік-2" - це небезпечний геополітичний проект", - зазначив Хохштайн.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультації у зв’язку домовленістю США та Німеччини стосовно завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

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Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Автор: Ігор Орел