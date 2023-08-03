Виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США з економічної політики Ерік Ван Ностранд заявив, що вважає цінову стелю успішною частиною режиму багатосторонніх санкцій, введених проти Росії.

Сполучені Штати впевнені, що обмеження цін на російську нафту, встановлене "Великою сімкою", сприяє скороченню доходів Москви і стабілізації енергетичних ринків, незважаючи на недавнє зростання цін.

Як повідомляє Reuters, виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США з економічної політики Ерік Ван Ностранд вітає цінову стелю як успішну частину режиму багатосторонніх санкцій, введених проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, і заявив, що Вашингтон і його партнери працюють над тим, щоб запобігти будь-яким ухиленням від санкцій.

"Наш підхід завдав удару по найважливішій "дійній корові" Кремля. До війни нафтові доходи становили близько третини всього російського бюджету, але в 2023 році ця цифра впала до всього 25%", - сказав він.

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Ван Ностранд зазначив, що російські дані показали, що доходи федерального уряду від продажу нафти в першій половині 2023 року були майже на 50% нижче, ніж роком раніше, а російська нафта торгується зі "значним дисконтом" по відношенню до нафти марки Brent.

За його словами, російські офіційні особи також скаржилися на вплив обмеження цін, і Кремль був змушений розглянути питання про підвищення податків для експортерів нафти для збільшення доходів, що може погіршити довгострокові перспективи його нафтової галузі.

Він також визнав, що Вашингтон розуміє, що ринки можуть швидко змінюватися, і Росія буде продовжувати спроби ухилитися від обмеження цін.

"Ми як і раніше пильно стежимо за нафтовими ринками, і вся коаліція як і раніше зосереджена на дотриманні наших санкцій", - сказав він.

Війна в Україні та ситуація з нафтою

Країни G7, Європейський Союз і Австралія погодилися ввести максимальну ціну на російську нафту, яка транспортується морем, в 60 доларів за барель.

Також було встановлено верхню межу ціни на російські нафтопродукти. Ці заходи спрямовані на те, щоб позбавити Москву доходів через її вторгнення в Україну.

Світові ціни на нафту в останні тижні липня 2023 року піднялися вище 80 доларів за барель після того, як Саудівська Аравія заявила, що скоротить видобуток в липні. Раніше в цьому році Китай пообіцяв вжити заходів для пожвавлення економічного зростання, що також підвищило прогнози підвищення цін в найближчі місяці, так само як і недостатнє інвестування з боку виробників нафти в США на початку року.

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