МЕА не бачить, що посилення дотримання цінових обмежень на енергоресурси з Росії вплине на світові постачання нафти та палива.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) не очікує, що кроки країн "Великої сімки" щодо протидії ухилянню від обмеження цін на російські енергоносії змінять ситуацію з постачанням нафти та нафтопродуктів.

Про це заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль, пише Reuters. "Велика сімка" активізує зусилля щодо протидії ухилянню від цінових обмежень, "уникаючи при цьому побічних ефектів та підтримуючи глобальне енергопостачання".

МЕА, яке надає аналіз та інформацію для G7 з енергетики, не бачить, що посилення дотримання цінових обмежень вплине на світові постачання нафти та палива, сказав Біроль.

Відео дня

"Будь-які значні зміни на ринках, як завжди, ми відображатимемо в нашому аналізі, у наших звітах, але на даний момент я не бачу причини вносити зміни в наш аналіз", - сказав він.

За словами Біроля, обмеження ціни досягло двох основних цілей: воно не викликало напруження на ринках, оскільки російська нафта продовжувала надходити, але в той же час доходи Росії скоротилися.

"Росія справді розіграла енергетичну карту, і вона зазнала невдачі. Але є деякі лазівки, деякі проблеми для більш ефективного функціонування стелі нафтових цін", - сказав Біроль.

Газові інвестиції

"Велика сімка" також підтвердила підтримку газових інвестицій в своєму комюніке, заявивши, що це "тимчасове" рішення для усунення потенційних дефіцитів ринку, зокрема на тлі того, що країни намагаються відмовитися від російської енергетики.

Цей крок викликав занепокоєння кліматичних активістів, які попередили, що група може не виконати свою мету з досягнення нульових викидів вуглецю до 2050 року та обмежити глобальне потепління до 1,5 градусів Цельсія.

"Це може мати певний вплив, але країни ще раз підтвердили, що якщо в цій галузі будуть деякі впливи, які сповільнять їх, вони прискоряться в інших сферах, і це не змінить їхньої рішучості досягти мети в 1,5 градуса за Цельсієм. Перехід до чистої енергії відбувається набагато швидше, ніж багато хто думає", - сказав Біроль.

Зміна формулювання була внесена Німеччиною, яка колись була найбільшим покупцем російського газу, повідомили джерела Reuters, і в комюніке не було вказано термінів інвестицій у газовий сектор.

"Там немає визначення будь-яких часових рамок, але я думаю, що головна проблема полягає в тому, що європейські країни майже десятиліттями залежали від російського газу. Зараз нелегко змінити все за один день. Канцлер Шольц знову і знову дав зрозуміти, що Німеччина дуже прагне досягти цільових 1,5 градусів. І я вірю в його слова", - сказав Біроль.

Обмеження цін на російську нафту і нафтопродукти

Як повідомляв УНІАН, країни G7, Європейський Союз і Австралія погодилися запровадити максимальну ціну на російську нафту, яка транспортується морем, у 60 доларів за барель. Також була встановлена верхня межа ціни на російські нафтопродукти. Ці заходи спрямовані на те, щоб позбавити Москву доходів через її вторгнення в Україну.

У квітні цього року країни G7 погодилися прискорити розвиток відновлюваних джерел енергії та перейти до швидшої відмови від викопного палива. При цьому, міністри країн "Групи семи" не стали затверджувати крайній термін відмови від вугілля до 2030 року, на якому наполягали Канада та інші країни-члени G7, і зберегли можливість для подальших інвестицій в газ, заявивши, що цей сектор може допомогти вирішити потенційну нестачу енергії.

Боротьба з глобальним потеплінням

Нагадаємо, в рамках Паризької кліматичної угоди країни домовилися знижувати викиди парникових газів, щоб утримати до середини 21 століття глобальне підвищення середніх температур в межах 1,5°C у порівнянні з доіндустріальним рівнем. Утім, станом 2021 рік глобальне потепління на Землі розвивалося швидше, ніж передбачалося, і в цьому майже повністю винне людство.

У звіті організації Climate Action Tracker від вересня 2021 року зазначалося, що лише одна країна світу вжила достатньо заходів для того, щоб обмежити зростання середньої температури на Землі показником у 1,5 градуса за Цельсієм. Інші держави, у тому числі й Україна, недостатньо робили для протидії змінам клімату.

Вас також можуть зацікавити новини: