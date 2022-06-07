В деяких частинах Сполучених Штатів умови посухи у поєднанні із хвилями спеки спричиняють рекордний попит на електроенергію та її дефіцит.

Президент США Джо Байден запровадив своїм розпорядженням режим надзвичайної ситуації у країні у зв’язку з кризою у сфері електропостачання.

Про це йдеться в декларації президента, оприлюдненій Білим домом.

"Існує безліч чинників, які загрожують здатності США забезпечувати достатню кількість електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів. Вони включають перебої на енергетичних ринках, спричинені вторгненням росії в Україну, а також екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату",- зауважується у документі.

Зокрема, в деяких частинах Сполучених Штатів умови посухи у поєднанні із хвилями спеки спричиняють рекордний попит на електроенергію та її дефіцит.

Одним із заходів для протидії такому дефіциту президент США пропонує тимчасове звільнити від мита поставки імпортних сонячних батарей, що виробляються в країнах Азії. У цьому зв’язку американський уряд робить акцент на співпраці з бізнесом для розширення внутрішніх потужностей виробництва сонячної енергії.

Раніше повідомлялося, що НАЕК "Енергоатом" з 4 червня почне постачати електроенергію до Молдови і таким чином замінить частину російського енергоресурсу.

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