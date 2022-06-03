Таким чином, компанія заробить додаткові 6,5 мільйони доларів і замінить російську енергії в Молдові.

НАЕК "Енергоатом" з 4 червня почне постачати електроенергію до Молдови і таким чином замінить частину російського енергоресурсу.

Про це повідомила прес-служба в Телеграм-каналі.

"ДП "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії України - уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Відповідно до домовленостей, "Енергоатом" планує у червні поставити в Молдову 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною 77 дол. за 1 МВт-год", - йдеться у повідомленні.

Завдяки експорту "Енергоатом" отримає додаткове джерело для фінансування спецобов’язків (ПСО), за яким здійснюється постачання електроенергії населенню.

Прес-служба зазначила, що "Енергоатом" має великий потенціал для збільшення обсягів виробництва електричної енергії, тому її експорт до Молдови, а згодом – і до сусідніх країн ЄС, є надзвичайно перспективним напрямком торговельної діяльності компанії.

Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить РФ. Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку.

Як повідомляв УНІАН, з 24 по 26 лютого Україна пройшла перший етап випробування своєї енергосистеми в ізольованому від енергосистем РФ і Білорусі режимі. Після цього планувалося зворотне приєднання, проте після нападу Росії було вирішено цього не робити.

16 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що НЕК "Укренерго" разом з європейськими колегами завершила об’єднання вітчизняної та європейської енергосистем.

ENTSO-E - європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.

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