Світові ціни на нафту зростають кілька тижнів, але російська нафта дорожчати не повинна.

"Велика сімка" (G7) має намір залишити без змін раніше запроваджену стелю ціни на російську нафту - $60 за барель. Про це в коментарі Reuters заявив неназваний представник "Сімки"

Відзначається, що діючу стелю було запроваджено в грудні. Протягом останніх тижнів світові ціни на нафту помітно підросли, але обмеження для російської нафти вирішили залишити без змін.

У понеділок ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent і на американську нафту в середньому трималися вище 80 доларів за барель. Однак російська нафта, як стверджує джерело, зараз продається з дисконтом близько 30 доларів по відношенню до Brent. Тобто на рівні близько 50 доларів.

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Співрозмовник видання також зазначив, що G7 має намір боротися зі спробами обходу стелі цін на російську нафту. Так, деякі учасники ринку намагаються маніпулювати витратами на доставку, фрахт, митницю і страхування, щоб їх не можна було відокремити від вартості самої нафти. Деякі просто відключають транспондери (маячки) танкерів, що перевозять російську нафту, щоб утруднити її відстеження.

Ситуація з російською нафтою

В рамках чергового етапу санкцій проти Росії Європейський союз припинив імпорт російської нафти, починаючи з грудня. У лютому аналогічні заборони було введено щодо російських нафтопродуктів.

Щоб Росія не могла компенсувати втрату європейських ринків за рахунок інших регіонів, було запроваджено так звану стелю ціни. По суті, Захід заборонив решті світу купувати російську нафту дорожче цієї стелі. Зараз вона становить 60 доларів за "діжку".

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