Міністерство фінансів буде перевіряти українців одразу після того, як вони подадуть заяву.

Одержувачів субсидій контролюватимуть по-новому: від наступного року Міністерство фінансів буде перевіряти українців одразу після того, як вони подадуть заяву.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Нова перевірка передбачає вивчення необхідних документів у три етапи. Дані весь час оновлюються. Наприклад, якщо ви зробили велику покупку картою або придбали автомобіль, то цю інформацію побачить Мінфін і передасть до Міністерства соціальної політики", - йдеться у повідомленні.

Якщо ж виплату вже призначать, а порушення знайдуть згодом, то виплачену допомогу доведеться повернути до державного бюджету.

"Слід зауважити, що забрати пільгу можуть, якщо субсидіант володіє будинком площею від 200 квадратних метрів, або квартирою в понад 120 квадратів. Окрім того, на субсидію не можуть претендувати власники машин, яким менш як 5 років, або якщо вони зробили одноразову покупку на суму понад 50 тисяч гривень", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

У Міністерстві соціальної політики повідомляли, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс у 2,5 раза.

У жовтні пільгу отримали майже 3 мільйони українських родин. Найбільший розмір субсидії зафіксували у Києві - понад 950 гривень.

Загалом уряд виплатив за жовтневими субсидіями майже 2 мільярди гривень.

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Автор: УНІАН