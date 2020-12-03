За словами Бойка нинішні показники є вкрай низькими.

У Міністерстві енергетики України впевнені, що електроенергія для населення має подорожчати.

Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на виконуючого обов’язки міністра енергетики України Юрія Бойка.

Читайте такожМіненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

За його словами нинішні показники, коли фізичні особи платять по 90 копійок за кіловат (за перші 100 кіловат споживання) є вкрай низькими.

Як пише видання, ймовірно подорожчання слід чекати у першій половині 2021 року.

На думку Бойка, державні виробники електроенергії –– «Енергоатом» та «Укргідроенерго» –– мають постачати населенню дешеву електричну енергію. А це дуже заважає встановленню ринкових правил за якими працює весь цивілізований світ.

«Перед нами постає об’єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. А ми маємо таке: підприємства платять більше, люди –– менше. І тим, кому держава хоче допомогти, вона бере гроші з бюджету, а не повинна забирати кошти від промислових підприємств», –– зазначає Бойко.

Скільки платять українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

26 серпня 2020 року Єврокомісія оприлюднила звіт, згідно з яким тарифи на електроенергію в Україні на третину вищі, ніж у Європі.

26 листопада 2020 року новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко заявив про те, що вважає одним з важливих питань у секторі перегляд з 2021 року діючого механізму перехресного субсидування, за яким населення отримує електроенергію за пільговою ціною.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН