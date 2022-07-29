Тим часом "Газпром" звинуватив Siemens у тому, що вона нібито усунула не більше чверті виявлених несправностей на турбінах "Північного потоку-1".

Введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини не розглядався.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, передає Reuters.

За його словами, цей крок зіграв би на руку тільки президенту Росії Володимиру Путіну.

"Ось чому, на мій погляд, це було б неправильно, і не варіант", - сказав Габек у бесіді з представниками скляної компанії в землі Тюрингія.

"Газпром" звинувачує Siemens

Раніше заступник голови правління російської компанії "Газпрому" Віталій Маркєлов звинуватив компанію Siemens в тому, що вона нібито усунула не більше чверті виявлених несправностей на турбінах газопроводу "Північний потік-1", передає ТАСС.

"Компанії Siemens ми відправили 10 листів, компанія Siemens усунула не більше чверті несправностей, по решті ми, на жаль, так і не отримали конструктивних пропозицій щодо відновлення безпеки, надійності двигунів у відповідності з усіма вимогами законодавства Російської Федерації", - сказав Маркєлов.

Такоже він заявив, що "Газпром" має намір опублікувати частину ділового листування з Siemens щодо ремонту турбін для "Північного потоку-1".

"Я хочу констатувати, що європейські партнери звинувачують "Газпром" у тому, що ми необґрунтовано скорочуємо поставки газу в Європу. Все рівно навпаки. Це вони не виконують контрактних зобов'язань із обслуговування компресорних станцій... До речі, частина нашого листування з партнерами буде скоро опублікована", - зауважив він.

Крім цього Маркелов додав, що відправка турбіни Siemens із Канади до Німеччини замість Росії нібито не відповідає умовам контракту.

Поставки російського газу в ЄС

Як повідомляв УНІАН, раніше російський монополіст "Газпром" заявив, що з технічних причин зупинить ще одну турбіну Siemens.

У зв'язку з цим добова пропускна здатність газопроводу "Північний потік" складе не більше 33 мільйонів кубічних метрів палива. Це 20% від загальної потужності.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на поставки газу з Росії більше не можна покладатися.

Північний потік-2 - що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво та роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Його мали запустити після сертифікації.

22 лютого 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та довкілля відмовився підтримувати російський газопровід "Північний потік-2". Його створили для обходу санкцій США, щоби завершити будівництво.

23 лютого Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв'язку із запровадженими західними санкціями щодо Росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де було зареєстровано Nord Stream 2 AG.

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