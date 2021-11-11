За словами гендиректора ГТС, "Газпром" рапортує про збільшення постачання до ЄС, але факти кажуть про інше.

Російський "Газпром" насправді не бронював додаткових потужностей для транзиту газу через Україну, а просто повернувся до контрактних об’ємів перекачки.

Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

"Газпром" рапортує про збільшення постачання до ЄС, але факти кажуть про інше. Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів у 109 млн куб. м після зниження до майже 57 млн куб. м у перші дні листопада", - повідомив він.

За словами Макогона, ніяких додаткових обсягів, що перевищують транзитний контракт, "Газпром" не забронював.

Читайте такожВ Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла, але не всім"Тому про збільшення постачання до ЕС через Україну говорити не варто", - пояснив голова компанії.

Голова компанії нагадав, що транзит газу в цей сами день у 2020 році був 178,4 млн куб. м, а у 2019 році - 277,3 млн куб. м на добу.

"Україна наразі готова транзитувати до 250 млн куб. м. на добу, що у 2,5 рази перевищує наявний транзит", - додав Макогон.

Як повідомляв УНІАН, з 8 листопада Російська Федерація збільшила транзит газу до Європи.

Газова криза

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза виникла через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.

1 листопада 2021 року генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив про те, що добовий транзит російського газу через українську газотранспортну систему в Європу зменшився на 34% у порівнянні з 1 жовтня, і вже скоро може дійти до нуля.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".

Автор: Ганна Бредіхіна