Газпром надав додаткові обсяги газу за ціною нижчою, ніж раніше домовлялися сторони.

"Газпром" знизив ціну на газ для "Булгаргаз" до 46,5 євро/МВт-год замість запланованого підвищення на 32%.

Наразі тариф удвічі нижчий за тарифи європейських газових хабів, пише Euractiv.

Водночас болгарська влада почала розслідування зловживань домінуючим становищем російської нафтової компанії "Лукойл Болгарія".

Газпром надав додаткові обсяги газу за ціною нижчою, ніж раніше домовлялися сторони. Про які обсяги блакитного палива йдеться – у "Булгаргаз" не уточнюють, посилаючись на комерційну таємницю.

Читайте такожБілорусь відмовилась постачати Україні електроенергію (документ)Зазначається, що знижка на газ від росіян відбулась у сприятливий час для президента Румена Радева, якого постійно критикували, в тому числі, за енергетичну кризу.

14 листопада в країні відбуваються вибори, що вирішають політичну долю нового уряду й президента.

Росія сподівається, що новий уряд Болгарії підпише нову довгострокову угоду з "Газпромом" за зразком Угорщини. Російський монополіст постачає близько 70% газу в Болгарію.

Транзит газу через Україну:

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-вересні 2021 року скоротився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 32,6 млрд кубометрів.

"Оператор ГТС України" пропонує близько 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють - "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок.

Українська ГТС використовується менш ніж на третину від загальної транзитної потужності в 146 млрд куб.м на рік. Ці незадіяні потужності, що вдвічі перевищують потужності "Північного потоку-2", можуть бути використані для збільшення поставок газу в ЄС.

6 жовтня російський президент Володимир Путін заявив, що Росії невигідно перекачувати газ через українську ГТС, назвавши послугу транспортування занадто дорогою для РФ.

4 жовтня після підписаного між Будапештом і "Газпромом" контракту про транспортування газу через "Турецький потік" росіяни зупинили поставку блакитного палива через Україну в напрямку Угорщини.

Тоді ж прем’єр Денис Шмигаль зауважив, що Київ не веде прямих переговорів з РФ. Також не варто очікувати істотного реекспорту газу, який зберігається в ПСГ України, але належить іноземним трейдерам, оскільки зазвичай такий газ використовується в країні зберігання.

За даними ЗМІ, Путін планує обговорити на майбутній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський, зокрема, поставку газу після закінчення чинного договору з Україною у 2024 році.

Автор: Яна Ставська