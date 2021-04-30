28 квітня Кабмін припинив повноваження членів наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Коболєва.

Через збитки та невиконання планів щодо зростання видобутку газу НАК "Нафтогаз" уряд мав змінити його керівництво.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов в Telegram-каналі.

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"У ситуації з НАК "Нафтогаз" збитки та невиконання планів щодо зростання видобутку газу - факт нашої реальності (трохи цифр про 11,5 млрд плану прибутку і 19 млрд збитків у підсумку). У такій ситуації уряд не мав права на бездіяльність. Кабмін дотримувався процедури. Було прийнято рішення про перезавантаження наглядової ради, був змінений керівник, наглядова рада продовжить працювати, від цього інституту ніхто не відмовляється. Ми маємо пам'ятати, що державні компанії належать державі, це те, що має працювати в інтересах всього суспільства", — зазначив Немчинов.

Що цьому передувало

28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття такого рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.

У "Нафтогазі" заявили, що це рішення є політичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.

29 квітня 2021 року в Держдепартаменті США прокоментували кадрові перестановки в "Нафтогазі".

29 квітня 2021 року Коболєв заявив, що не планує влаштовувати цирк і підставляти держкомпанію.

Однак, того ж дня, 29 квітня 2021 року прес-служба "Нафтогазу" заявила про те, що Коболєв буде оскаржувати своє звільнення.

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Автор: Леся Лещенко