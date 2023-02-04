Попри похолодання, Київ залишається в межах планових графіків. Також зросли обсяги генерації на теплових електростанціях.

У неділю, 5 лютого, у Києві та Дніпрі можуть бути відключення електричної енергії з 16:00 до 20:00. У решту часу в енергетики сподіваються обійтися без відключень.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко. Він зазначив, що попри похолодання, Київ залишається в межах планових графіків.

Коваленко повідомив, що додатково збільшилися обсяги генерації на теплових електростанціях.

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"На завтра "Укренерго" надало обмеження лише з 16:00 до 20:00 у таких обсягах: Київ - 1233 МВт на день, Дніпро - на рівні 1494 МВт на день. Решту часу, сподіваємося, будемо без відключень", - повідомив Коваленко.

Ситуація в енергетиці - що відомо

Як відомо, з жовтня місяця українська енергетика зазнала з десяток російських ракетних ударів і атак дронами-камікадзе. Через пошкодження та руйнування критичної інфраструктури в Україні довелося запроваджувати графіки відключень світла. Найскладніша ситуація найчастіше спостерігається в Одеській, Київській і Дніпропетровській областях, а також у Києві. Значні проблеми є й в інших регіонах.

Як повідомили у Міністерстві енергетики , 4 лютого дефіцит електроенергії в Україні у вечірній пік складе 12% від потреби, попит знизився через вихідні.

Зранку 4 лютого на одному з ключових об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія. Внаслідок аварії частина району та обласного центру залишились без електропостачання.

В "Укренерго" повідомили, що енергетики спробують перезаживити мережі Одеси через райони, які не постраждали внаслідок сьогоднішної аварії. В компанії також розповіли, що обладнання підстанції, на якій сталася аварія, відновлювали після російських атак, але його фізичний ресурс добіг свого кінця: воно зламалося, і це спровокувало пожежу.

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