Зараз в області постачання електроенергії неоднорідне.

Енергетики спробують перезаживити мережі Одеси через райони, які не постраждали внаслідок сьогоднішної аварії на одному з енергетичних об’єктів області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, поки відбуватимуться відновлювальні роботи, енергетики, рятувальники тощо працюватимуть над тим, щоб вивільнювати відповідну потужність, яка є в регіоні, та віддавати її споживачам. Також, додав Кудрицький, енергетики намагатимуться сконцентрувати весь наявний мережевий ресурс, щоб віддати потужність в Одесу та Одеський район.

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"Тобто будуть перезаживлювати через райони регіону, які наразі не постраждали", - пояснив голова правління НЕК.

За його словами, сьогодні ще відбудеться нарада, після якої фахівці зроблять певні висновки. Він уточнив, що зараз в області постачання електроенергії неоднорідне: в Одесі та Одеському районі є мережеві обмеження, в деяких районах немає.

Кудрицький зазначив, що через обстріли РФ зазнали пошкоджень всі три підстанції, які живлять Одесу та Одеський район.

"Всі три підстанції, які живлять Одесу та Одеський район, зазнали ушкоджень. По декілька атак відбулося на кожну підстанцію. Це були і ракетні атаки, і дрони-камікадзе... Ми втратили дуже багато обладнання, в тому числі автотрансформаторне. Через це значно знизилась надійність живлення регіону", - сказав він.

Як розповів голова правління НЕК, обладнання підстанції, на якій сьогодні сталася аварія, відновлювали, але його фізичний ресурс добіг свого кінця: воно зламалося, і це спровокувало пожежу. Внаслідок цього дуже сильно знизилась надійність енергопостачання у регіоні.

Фахівці вирішують, як забезпечити надійне електропостачання до Одеси, зменшити інтервали відключень (відсутність світла) у споживачів. Наразі прискорюються роботи з відновлення всіх енергооб’єктів Одеської області, які постраждали від обстрілів.

Пожежа на енергооб'єкті в Одесі: актуальна інформація

У суботу, 4 лютого, на одному з центральних об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району виникла пожежа, яка залишила без світла Одесу і деякі прилеглі території.

В Укренерго пояснили, що масштабна аварія на підстанції сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.

В ОВА заявили, що світла немає майже у 500 тисяч абонентів. Станом на 18:13 в Одесі заживлено критичну інфраструктуру, зокрема, системи водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення.

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