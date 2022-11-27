У компанії просять українців не вмикати всі електроприлади одразу після увімкнення електроенергії, бо це перевантажує систему.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що з початку наступного тижня в Україні очікується повернення до звичних графіків подачі електроенергії.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання, коли можна очікувати на стабілізацію енергосистеми.

"За моїми персональними прогнозами, ми очікували, що це буде трішки раніше, але бачимо, що на цих вихідних ще є екстрені відключення. Я розраховую на початок наступного тижня, який буде вже завтра чи у вівторок, маю надію, що ми повернемось до звичних вже графіків. Але це залежить від запуску генерації і ще від декількох моментів, тому будемо чекати", - сказав Коваленко.

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Також він порадив українцям не вмикати всі електроприлади одразу після увімкнення електроенергії, бо це перевантажує систему.

"Баланс - це дійсно така історія, що генерується рівно стільки, скільки споживається. Його неможливо накопичити. Я розумію людей, які вмикають все, коли з’являється світло, бо коли добу або дві не було, то треба робити домашні справи. Але, як це відбувається. Наприклад, сім мегават, одна черга. Диспетчер розраховує на оці сім мегават, він включає, а там на 70% більше споживають – вже 12 мегават. В нього випадає баланс, йому потрібно її (електроенергію - УНІАН) вирубати і включати інші, там де є сім мегават. Тому моя персональна порада: не вмикати все одразу в перші хвилини, треба робити справи поступово", - акцентував Коваленко.

Він додав, що споживачі мають завжди економити електроенергію.

"Нам треба економити кожен-кожен кіловат, і це наразі єдина можливість для того, щоб всі споживачі більш рівномірно отримували електроенергію", - підкреслив Коваленко.

Атака Росії на українську енергетику

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

Ракети влучили в об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в кількох областях. Одразу після атаки у багатьох регіонах почалися аварійні відключення електроенергії, що тривають досі. Крім того, на трьох АЕС через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих станцій були відключені. 25 листопада всі чотири діючі атомні електростанції України знову були під’єднані до енергосистеми.

25 листопада під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська енергосистема вийшла з важкої системної аварії, проте в кожній області в середньому знеструмлені від 200 до 400 тисяч споживачів. Вітчизняні виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні.

27 листопада Шмигаль повідомив, що на кінець тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається на рівні 20%.

У ДТЕК "Київські електромережі" напередодні заявили, що продовжують застосовувати екстрені відключення у столиці, але обіцяють, що з 26 листопада вони триватимуть не більше 5 годин.

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