Російські окупанти продовжують нищити українську енергетичну інфраструктуру.

Росія продовжує завдавати ударів по обʼєктах критичної інфраструктури в Україні. Через це існує ймовірність, що з настанням холодів не буде можливості забезпечити централізоване опалення.

Таку заяву зробив в ефірі телеканалу "Київ24" голова Київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України (2019-2020 рр.) Олексій Оржель. Він наголосив, що росіяни продовжують завдавати ударів по теплоелектроцентралях, які забезпечують тепло.

"Вони продовжують бити по теплоелектроцентралях. Ми бачили, що Сумська ТЕЦ знаходилася під ударом. А теплоелектроцентралі – це саме ті обʼєкти, які забезпечують тепло. Тому нам обʼєктивно треба готуватися до того, що можуть бути випадки, коли не буде можливості забезпечити централізоване опалення", – сказав він.

Якщо ж централізоване опалення буде, то є імовірність, що воно не зможе нести таке навантаження, яке дозволятиме комфортно перебувати в помешканні.

"Воно буде працювати для того, щоб не замерзли теплоносії. Це означає, що тієї комфортної температури (опалення) +21 можна просто не втримати", – резюмував він.

Удари по критичній інфраструктурі в Україні

Внаслідок російських атак по Україні вже знищено чимало важливих обʼєктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, росіяни зруйнували Харківську ТЕЦ-5. Мер Харкова Ігор Терехов вже заявив, що пріоритетом у підготовці Харкова до наступного опалювального сезону стане відхід від централізованого опалення.

Під час атаки по Україні 11 квітня росіяни завдали удару по Трипільській ТЕС на Київщині. Це найпотужніша електростанція Київської області. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Російським ударом її повністю зруйновано.

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