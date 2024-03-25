Живлення споживачів Харкова наразі відбувається з інших регіонів.

Харківська ТЕЦ-5 втратила основні потужності генерування теплової та електричної енергії для Харкова.

Про пише "Суспільне". Працівниця пресслужби ТЕЦ-5 Наталія Вербова зазначила, що живлення Харкова наразі відбувається з інших регіонів. Повністю оцінити масштаби збитків, що зазнала внаслідок російської атаки теплоцентраль, наразі неможливо.

"Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом", –йдеться у повідомленні.

Водночас директор ТЕЦ-5 Олександр Мінкович наголосив, що відновлення централі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін та генераторів .

"У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і постачанням устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік", – сказав він.

Удари по енергетичній інфраструктурі Харкова

Протягом останніх кількох днів російські окупанти завдали чисельних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури. Так, у Харкові зруйновано трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Без світла залишається значна частина містян.

В "Укренерго" кажуть, що ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися приблизно через тиждень. За словами Вадима Кудрицького, є три опції, як можна забезпечити збільшену подачу електроенергії споживачам міста.

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