Глава МЗС наголошує, що Україна і Молдова спільно зможуть подолати будь-який тиск Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна допомагатиме Молдові на тлі газового тиску Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції в режимі онлайн з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску.

"Сьогодні важливою темою наших перемовин була енергетична безпека Молдови та України. Ми вже надали Молдові певне сприяння і будемо і надалі співпрацювати у питаннях газопостачання. Солідарність України з Молдовою у важкі для неї часи не піддається сумніву. Спільно ми можемо подолати будь-який тиск Російської Федерації", - заявив Кулеба.

Також глава МЗС зазначив, що Україна хоче розвитку торговельних відносин з Молдовою.

Читайте такожНімеччина має відповісти на газовий шантаж Росії - Кулеба"Хочемо бачити українські компанії на молдовському ринку електроенергії. У більш ширшому сенсі я закликаю український бізнес активніше працювати на молдовському ринку, ще тісніше зв'язувати наші країни торговельними вузлами. Молдовські компанії ми також ласкаво запрошуємо до України", - сказав Кулеба.

Окремо міністр повідомив, що з метою усунення проблем і відкриття нових можливостей у торговельних відносинах у листопаді у Кишиневі буде проведено засідання спільної міжурядової торговельно-економічної комісії.

Раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін знайшов нову причину, щоб не збільшувати постачання газу через газотранспортну систему України.

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Автор: Віталій Саєнко