Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна допомагатиме Молдові на тлі газового тиску Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції в режимі онлайн з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску.
"Сьогодні важливою темою наших перемовин була енергетична безпека Молдови та України. Ми вже надали Молдові певне сприяння і будемо і надалі співпрацювати у питаннях газопостачання. Солідарність України з Молдовою у важкі для неї часи не піддається сумніву. Спільно ми можемо подолати будь-який тиск Російської Федерації", - заявив Кулеба.
Також глава МЗС зазначив, що Україна хоче розвитку торговельних відносин з Молдовою.
Читайте такожНімеччина має відповісти на газовий шантаж Росії - Кулеба"Хочемо бачити українські компанії на молдовському ринку електроенергії. У більш ширшому сенсі я закликаю український бізнес активніше працювати на молдовському ринку, ще тісніше зв'язувати наші країни торговельними вузлами. Молдовські компанії ми також ласкаво запрошуємо до України", - сказав Кулеба.
Окремо міністр повідомив, що з метою усунення проблем і відкриття нових можливостей у торговельних відносинах у листопаді у Кишиневі буде проведено засідання спільної міжурядової торговельно-економічної комісії.
Раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін знайшов нову причину, щоб не збільшувати постачання газу через газотранспортну систему України.