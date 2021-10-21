Володимир Путін заявив про "нові технології" на газопроводі "Північний потік-2".

Російський президент Володимир Путін знайшов нову причину, щоб не збільшувати постачання газу через газотранспортну систему України. Він заявив, що газопровід "Північний потік-2" екологічніше.

Про це заявив російський президент Володимир Путін на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

За його словами, нібито від газопроводу на дні Балтійського моря в рази менше викидів, ніж від української ГТС.

"Газопровід "Північний потік-2" - це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 раза викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну, тому що старенька вже", - заявив Путін.

Читайте такожРада ухвалила закон про енергоефективністьПри цьому він вказав, що екологи повинні були б сказати, що ГТС України треба закрити, а не збільшувати обсяги транзиту газу в Європу.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня 2021 року компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" почала заповнювати першу гілку газом.

Автор: Анастасія Горбачова