У підземних сховищах накопичено 18,7 млрд кубометрів блакитного палива.

Україна має достатньо газу для спокійного проходження опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це на брифінгу за результатами робочої поїздки в Донецьку область заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Газу достатньо - 18,7 мільярда кубометрів у підземних сховищах. І ми спокійно проходимо цей опалювальний сезон, спокійно його починаємо", - сказав він.

Також Шмигаль додав, що уряд виконав доручення Ради національної безпеки і оборони щодо забезпечення безперебійного постачання газом протягом опалювального сезону.

"Опалювальний сезон ми розпочали, і він буде безперебійним. І переконаний, що газ буде поставлятися всім за належними цінами", - зазначив він.

Тарифи на час опалювального сезону:

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

22 жовтня Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів у триденний термін вжити вичерпних заходів щодо встановлення механізмів безперебійного і без права відключення постачання природного газу побутовим споживачам, бюджетним і релігійним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам.

Автор: Дмитро Шварц