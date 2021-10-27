Перелома вважає, що інші 40% порожнього обсягу сховищ - це те, що Україна може запропонувати своїм європейським партнерам для зберігання газу.

Закачаного газу в українських сховищах в обсязі 18,7 млрд куб.м вистачить на потреби всіх споживачів в опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. генерального директора держкомпанії "Укртрансгаз" Сергій Перелома під час 7-го українського газового форуму.

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За його інформацією, на початок опалювального сезону газові сховища були заповнені на 60% - в обсязі 18,7 млрд куб. м.

"60% наповненості наших підземних газосховищ більш ніж достатньо, щоб задовольнити потреби наших українських споживачів. Нашої економіки та всіх типів споживачів", - сказав він.

Перелома вважає, що інші 40% порожнього обсягу сховищ - це те, що Україна може запропонувати своїм європейським партнерам для зберігання газу.

Запаси газу в сховищах:

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 23 жовтня склали 18,5 млрд кубометрів, що майже на 35% менше торішніх показників.

Українські газові сховища заповнені на 59,6%.

За даними голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, в наших підземних сховищах зберігають газ європейські компанії в обсязі 10-15% від загальних запасів.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планували накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

18 жовтня 2021 року в Україні зупинили закачування газу в сховища.

Автор: Ганна Бредіхіна