Ця угода є ще одним важливим внеском в енергетичну стабільність і стійкість України.

Україна отримала можливість отримувати електроенергію не тільки від сусідніх країн, але й від інших країн Євросоюзу.

"Тепер Україна має можливість, у разі необхідності, отримувати технічну допомогу електроенергією не тільки від сусідніх країн, а й від інших країн ЄС", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго" в Телеграм-каналі.

Зазначається, що відповідну угоду про багатосторонню аварійну допомогу, яка сьогодні набуває чинності, "Укренерго" підписало із 15-ма системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E. Вона дозволяє "Укренерго" звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях, таких як російські атаки на енергетичну інфраструктуру компанії.

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У компанії пояснили, що аварійна допомога – це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у випадку, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного вимкнення великої кількості споживачів уже вичерпані.

"Від імпорту вона відрізняється тим, що це екстрений захід для подолання позаштатної ситуації й потребу в ньому неможливо спрогнозувати завчасно. Імпорт же здійснюється у заздалегідь визначені строки згідно з підписаними комерційними контрактами", - повідомила прес-служба.

Раніше Україна могла розраховувати на підтримку від енергосистем сусідніх держав. З підписанням нової угоди коло держав, до яких за потреби можна буде звертатися по аварійну допомогу, розширилося й включає енергосистеми, які не є сусідніми з нашою державою. Це ще більше посилює стійкість енергосистеми України, що критично важливо в умовах регулярних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

"Ця угода, безумовно, є ще одним важливим внеском в енергетичну стабільність і стійкість України. Завдяки солідарності та рішучості наших друзів, ОСП континентальної Європи, "Укренерго" може розраховувати на більшу екстрену допомогу. Отже, сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що українці матимуть світло вдома навіть у найтемнішу пору", - цитує прес-служба голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Торгівля електроенергією з ЄС - деталі

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E ухвалила рішення про збільшення можливостей імпорту електроенергії в Україну до 850 МВт з нинішніх 700 МВт.

Голова Міністерства енергетики Герман Галущенко заявив, що країна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, оскільки в системі є профіцит генерації.

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