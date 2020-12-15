Україна продала за кордон електрику на суму 256 млн дол., а закупила на 123 млн дол.

Україна в січні-листопаді 2020 року скоротила експорт електроенергії в грошовому вираженні в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 24,8% - до 255,56 млн дол.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

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За даними митниці, 46,5% (118,84 млн дол.) виручки від експорту припало на постачання електроенергії до Угорщини.

Близько 30,6% (78,26 млн дол.) від загального обсягу експорту електроенергії припало на Польщу і 16,8% (42,9 млн дол.) - на Румунію. Експорт в інші країни склав 15,5 млн дол.

Також наголошується, що витрати на імпорт електроенергії в Україну за підсумками одинадцяти місяців 2020 року склали 122,939 млн дол. Більша частина - 49,8%, або 61,2 млн дол. - припала на поставки зі Словаччини, 39,5 млн дол. (32,1%) - з Угорщини та 10,5 млн дол. (8,5%) - з Білорусі. З інших країн було імпортовано електрики на суму 11,69 млн дол.

Попередні показники

Україна у 2019 році збільшила валютну виручку від експорту електроенергії на 14% в порівнянні з 2018 роком – до 379 млн дол.

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Автор: Бредіхіна Ганна