Україна в січні-грудні 2021 року істотно наростила витрати на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
Згідно з даними митниці, в цілому витрати на імпорт електроенергії в Україну скоротилися до 87,34 млн дол. зі 131,6 млн дол. роком раніше.
Більша частина - 51,3%, або 44,8 млн дол.,- припала на поставки з Білорусі, 29,6 млн дол. (33,9%) - зі Словаччини, 6,2 млн дол. - з Росії (7,2%) і 6,5 млн дол. (7,5%) - з інших країн.
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При цьому роком раніше основними джерелами витрат на покупку електрики були Словаччина та Угорщина. Білорусь у 2020 році становила тільки 9% витрат на електрику, а в Росії електроенергія не закуповувалася взагалі.
Крім того, повідомляється, що Україна за підсумками 2021 року на 8,3% скоротила виторг від постачання електроенергії в інші країни, отримавши 256,9 млн дол.
Так, 51,4% (95,5 млн дол.) виторг від експорту припав на постачання електроенергії до Угорщини. Близько 25,2% (64,8 млн дол.) від загального обсягу експорту електроенергії припало на Польщу і 23,7% (61 млн дол.)- на Румунію. В інші країни експорт склав 35,4 млн дол.
Експорт електроенергії:
Україна у 2020 році скоротила експорт електроенергії в грошовому вираженні в порівнянні з 2019 роком на 25,9% - до 280,8 млн дол.
Витрати на імпорт електроенергії в Україну за підсумками 2020 року зросли на 8,4% - до 131,6 млн дол.
1 лютого 2021 року Україна відновила Комерційний імпорт електроенергії з Росії через дефіцит електрики в піковий зимовий період. Поставки здійснювалися в лютому, березні, квітні та травні.
Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила до листопада імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії.
Загроза віялових відключень в Україні:
- Раніше глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з поставками електроенергії.
- 11 листопада 2021 року мер столиці Віталій Кличко заявив про високу ймовірність віялових відключень в Києві.
- 21 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні віялових відключень електроенергії не буде.
- 28 грудня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що проведення ремонтних робіт в опалювальний період з відключенням споживачів, тим більше ненадання альтернативного харчування споживачам, є неприпустимим.
- З 28 по 31 грудня в Києві та області були проведені масові відключення електрики. Без світла були сотні будинків. Компанії-постачальники заявили, що відключення електроенергії було пов'язано з плановим проведенням ремонтних робіт.
- 29 грудня прес-служби компаній "ДТЕК Київські електромережі" і "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили, що в Києві та Київській області не проводитимуть планові роботи на електромережах з відключенням світла з 29 грудня 2021 по 10 січня 2022 року.
- З 11 по 21 січня 2022 року в Київській області було заплановано масове відключення світла в ряді населених пунктів для проведення ремонтних робіт на електричних мережах.
- 11 січня 2022 року в Міненергетики прокоментували планові відключення світла в опалювальний період.
- Станом на 11 січня 2022 року через похолодання Україна збільшила споживання електроенергії.