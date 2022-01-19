Частка поставок електрики з Білорусі зросла в 5 разів, а з Росії імпорт відновився.

Україна в січні-грудні 2021 року істотно наростила витрати на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

Згідно з даними митниці, в цілому витрати на імпорт електроенергії в Україну скоротилися до 87,34 млн дол. зі 131,6 млн дол. роком раніше.

Більша частина - 51,3%, або 44,8 млн дол.,- припала на поставки з Білорусі, 29,6 млн дол. (33,9%) - зі Словаччини, 6,2 млн дол. - з Росії (7,2%) і 6,5 млн дол. (7,5%) - з інших країн.

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При цьому роком раніше основними джерелами витрат на покупку електрики були Словаччина та Угорщина. Білорусь у 2020 році становила тільки 9% витрат на електрику, а в Росії електроенергія не закуповувалася взагалі.

Крім того, повідомляється, що Україна за підсумками 2021 року на 8,3% скоротила виторг від постачання електроенергії в інші країни, отримавши 256,9 млн дол.

Так, 51,4% (95,5 млн дол.) виторг від експорту припав на постачання електроенергії до Угорщини. Близько 25,2% (64,8 млн дол.) від загального обсягу експорту електроенергії припало на Польщу і 23,7% (61 млн дол.)- на Румунію. В інші країни експорт склав 35,4 млн дол.

Експорт електроенергії:

Україна у 2020 році скоротила експорт електроенергії в грошовому вираженні в порівнянні з 2019 роком на 25,9% - до 280,8 млн дол.

Витрати на імпорт електроенергії в Україну за підсумками 2020 року зросли на 8,4% - до 131,6 млн дол.

1 лютого 2021 року Україна відновила Комерційний імпорт електроенергії з Росії через дефіцит електрики в піковий зимовий період. Поставки здійснювалися в лютому, березні, квітні та травні.

Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила до листопада імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії.

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