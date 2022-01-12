Існують ризики з поставками нафтопродуктів з Казахстану.

Події, що відбулися в Казахстані, можуть позначитися на Україні, зокрема на українській енергетиці.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський.

За словами експерта, вплив Росії на Казахстан істотно підвищився.

"Перш за все, потрібно виходити з того, що вплив Росії на Казахстан істотно підвищився. І це, в принципі, може позначитися і на Україні. Не можна гарантувати, що так і станеться. Адже (принаймні поки що) досить велика частка самостійності в діях Казахстану зберігається. Але що буде надалі - спрогнозувати складно. Багато що залежить від того, яким буде новий уряд цієї країни і як він буде вести, в тому числі енергетичну політику", - зазначив Уніговський.

Разом з тим, експерт нагадав про те, що існують ризики з поставками нафтопродуктів з Казахстану.

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"В першу чергу, мова має йти про постачання пропан-бутану або скрапленого газу. Частка Казахстану на українському ринку в цій сфері - 27%. Останнім часом показник навіть виріс. Враховуючи, що на 180 днів у Казахстані введено держрегулювання цін на енергетичні продукти, це може вплинути на скорочення поставок. Тобто, є тенденції насторожуючі", - заявив Уніговський.

Також експерт зазначив, що великого скорочення поставок казахських енергоресурсів бути не повинно.

"Казахстан потребує припливу валюти. У зв'язку з цим я не бачу ймовірності особливо великого скорочення поставок казахських енергоресурсів. На сьогодні, за даними Держстату, вони становлять приблизно 66% в імпорті з Казахстану в Україну", - зазначив експерт.

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