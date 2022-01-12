Події, що відбулися в Казахстані, можуть позначитися на Україні, зокрема на українській енергетиці.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський.
За словами експерта, вплив Росії на Казахстан істотно підвищився.
"Перш за все, потрібно виходити з того, що вплив Росії на Казахстан істотно підвищився. І це, в принципі, може позначитися і на Україні. Не можна гарантувати, що так і станеться. Адже (принаймні поки що) досить велика частка самостійності в діях Казахстану зберігається. Але що буде надалі - спрогнозувати складно. Багато що залежить від того, яким буде новий уряд цієї країни і як він буде вести, в тому числі енергетичну політику", - зазначив Уніговський.
Разом з тим, експерт нагадав про те, що існують ризики з поставками нафтопродуктів з Казахстану.
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"В першу чергу, мова має йти про постачання пропан-бутану або скрапленого газу. Частка Казахстану на українському ринку в цій сфері - 27%. Останнім часом показник навіть виріс. Враховуючи, що на 180 днів у Казахстані введено держрегулювання цін на енергетичні продукти, це може вплинути на скорочення поставок. Тобто, є тенденції насторожуючі", - заявив Уніговський.
Також експерт зазначив, що великого скорочення поставок казахських енергоресурсів бути не повинно.
"Казахстан потребує припливу валюти. У зв'язку з цим я не бачу ймовірності особливо великого скорочення поставок казахських енергоресурсів. На сьогодні, за даними Держстату, вони становлять приблизно 66% в імпорті з Казахстану в Україну", - зазначив експерт.
Протести в Казахстані:
- 2 січня 2022 року в Казахстані почалися масові акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.
- Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голову Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.
- Також Токаєв оголосив, що діятиме жорстко і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні.
- У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
- Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан розгорнули колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.
- 7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь без попередження.
- 10 січня в Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.
- Станом на 10 січня з початку акцій було затримано майже 8 тисяч людей.