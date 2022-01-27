В Україні зараз діють три ціни на газ: для населення, для бюджетних організацій і для комерційних підприємств.

На тлі високих цін на газ населення України цілком миє перейти на використання дешевшого альтернативного палива.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

"Наше майбутнє - це аграрна біомаса. Це те, чого у нас багато і що практично не використовується, – це солома, стебла кукурудзи, стебла соняшнику і пшениці. Це все абсолютно нормальне паливо", - сказав Гелетуха.

Експерт нагадав, що в Україні зараз діють три ціни на газ: для населення – вісім тисяч гривень за тисячу кубометрів; для бюджетних організацій – 16 тисяч гривень; для комерційних підприємств - в середньому 35 тисяч гривень.

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На думку експерта, знаючи розцінки на біомасу, можна побачити, кому вигідно відмовлятися від газових котлів і переходити на тверде паливо. Враховуючи, що за останній рік ціна на дрова в багатьох регіонах країни зросла в три рази, перехід на твердопаливні котли варто робити якщо є доступ до відносно дешевої сировини.

Як йдеться в матеріалі, сучасні котли тривалого горіння можуть працювати як на дровах, так і на інших видах палива, наприклад, пелетах і гранулах, зроблених з відходів деревного та аграрного виробництва.

Зараз ціна на деревні пелети та гранули становить понад 7 тисяч гривень за тонну, а пелети з відходів соняшнику або соломи коштують понад 4 тисячі гривень за одну тонну.

"Найдорожчий нині вид біопалива - це деревні гранули. Вони коштують близько 7 тисяч гривень за тонну. Щоб замістити тисячу кубів газу потрібно дві тонни. Тобто, за гранули ми заплатимо 14 тисяч гривень. Для промислових підприємств у 2 - 2,5 рази дешевше, порівнюючи з придбанням газу. Відповідно бізнесу вигідно переходити на гранули, а бюджетникам і населенню ні", – пояснив Гелетуха.

Одним з найпопулярніших видів біопалива нині в Україні є деревна тріска, яка коштує 2,5 тисячі гривень за тонну. Для заміщення тисячі кубів газу необхідно три тонни цього палива. Відповідно це обійдеться в 7,5 тисяч гривень. У цьому випадку газ вигідно замінювати навіть бюджетним установам.

"Ви зараз не знайдете тріски на ринку. Скуплено майже все. Тому, що цей вид сировини зараз найпопулярніший", - сказав Гелетуха.

За словами експерта, рентабельність при переході на біомасу з встановленням спеціального котла буде хорошою, якщо ціна біоресурсу мінімум у два рази менша за ціну на газ.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ситуація з газом в Європі: