Українські захисники 'відрізали' російський виступ під Лиманом (мапа)

Сам виступ створював для росіян можливість тиснути на Лиман із півночі та поступово розширювати зону свого проникнення.

Після кількох місяців системних контратак та поступового покращення тактичного положення на Лимансьому напрямку, бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести серйозну операцію проти ворожого угруповання на північ від Лимана. Про це повідомив військовий з позивним "Мучной" та OSINT Clément Molin.

За його словами, наші воїни змогли перерізати російський виступ, який противник формував для розвитку наступу на місто, та повернути під контроль понад 200 км² території (що більше за площу Одеси - 162,4 км²).

"І це, якщо підтвердження остаточних масштабів операції збережеться, далеко не просто зміна кількох плям на мапі. Сам виступ створював для росіян можливість тиснути на Лиман із півночі та поступово розширювати зону свого проникнення. Його зрізання означає, що їм доводиться заново вибудовувати передній край, відходити з частини зайнятих позицій і фактично втрачати результати попередніх місяців наступальних дій", - зазначив військовий.

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На його думку, особливо показово, що проти 3 АК на цьому напрямку тривалий час діяли одразу 20-та та 25-та загальновійськові армії РФ, а також 1-ша танкова армія. Ще раніше в самому корпусі заявляли, що після стабілізації фронту вдалося ліквідувати райони ворожої інфільтрації та перейти до покращення тактичного положення.

"Тобто росіяни місяцями намагалися продавлювати цю ділянку, накопичували особовий склад, шукали слабкі місця та намагалися поступово розширювати свій виступ. А тепер отримали ситуацію, коли значну частину цієї роботи наші підрозділи просто звели нанівець. І тут уже справді хочеться сказати: 20-тій та 25-тій загальновійськовій армії РФ, схоже, знатно дали облизня. Бо замість очікуваного розвитку наступу отримали контрудар, втрату значної частини раніше зайнятої території та необхідність терміново перебудовувати свої позиції", - додав він.

За словами військового, важливо розуміти: операція ще може продовжуватися, а тому остаточні масштаби звільненої території та нова конфігурація фронту можуть уточнюватися.

"Але вже зараз головний висновок очевидний: російський виступ на північ від Лимана перестав бути тим інструментом, за допомогою якого ворог міг безкарно розвивати свій наступ. Тепер його доводиться зрізати, а ініціатива на окремих ділянках переходить до наших козаків", - підсумував Мучной.

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