Це є одним із зобов'язань України, визначених у Меморандумі про співпрацю з МВФ.

Кабінет міністрів доручив Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" закупити послуги незалежного аудиту своєї діяльності в частині контрактів з фіксованими цінами на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне протокольне доручення уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні, підтримавши пропозицію першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна.

За словами Кудіна, цей аудит спрямований на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом і є одним із зобов'язань України, визначених у Меморандумі про співпрацю з МВФ.

"Акціонерному товариству" НАК "Нафтогаз України" здійснити закупівлю послуг, пов'язану з проведенням незалежного аудиту міжнародно визнаною компанією, який буде зосереджений на визначенні величини того, наскільки діяльність НАК "Нафтогаз України" і контракти з фіксованими цінами є субсидіюванням цін на газ для населення і теплокомуненерго", – сказав він.

Читайте такожВ українських сховищах стрімко зменшуються запаси газу

За словами Кудіна, цю послугу НАК може закупити за переговорною процедурою.

МВФ і газ:

Українська влада в Меморандумі про економічну та фінансову політику, підписаному з Міжнародним валютним фондом, зобов'язалися не вводити обмеження цін на газ, що поставляється домогосподарствам, і при цьому забезпечити захист незахищених верств населення шляхом надання субсидій на оплату ЖКП.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ситуація з газом в Європі: