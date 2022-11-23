Уряд зняв ряд обмежень, але в окремих випадках вантаж необхідно декларувати

Українська влада зняла обмеження на кількість, вартість та вагу генераторів, які ввозять в Україну громадяни без митних платежів. В окремих випадках необхідно задекларувати вантаж.

У Державній митній службі заявили, що з 10 листопада уряд України скасував митні платежі та ПДВ для генераторів, акумуляторів й ряду електротоварів. При цьому більше немає необхідності надавати декларацію про відповідність технічним регламентам.

У Митному кодексі зазначено, що письмовому декларуванню не підлягають товари:

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сумарна вартість яких не перевищує 500 євро та сумарна вага яких не більше 50 кг, що ввозяться громадянами в ручній поклажі або багажі;

сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро для одного одержувача в одній посилці від одного відправника в міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника в міжнародних відправленнях.

"Товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, що ввозяться особою частіше одного разу протягом доби, підлягають письмовому декларуванню", - підкреслили на митниці.

Безмитне ввезення генераторів в Україну - що відомо

Російські окупанти вирішили занурити українців у темряву і залишити без тепла взимку, щоб змусити погодитися на московські умови припинення війни. У зв'язку з цим цілями росіян в Україні стали об'єкти критичної інфрастурктури. По всій країні почалися аварійне вимкнення світло.

19 листопада президент Володимир Зеленський вказав, що Росія вже зруйнувала близько 50% енергетичної інфраструктури наша країна.

20 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кожен українець без сплати мита і ПДВ може ввезти в країну генератор або зарядну станцію. При цьому він вказав, що Україна отримує фінансову підтримку від партнерів і зараз кожен день імпортується близько 8,5 тисячі генераторних установок.

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