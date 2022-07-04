Середня ціна на автогаз по Україні 4 липня склала 38,18 гривень за літр.

Роздрібні мережі знову знизили ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку консалтингової групи "А-95".

Найбільше здешевшав - на 5 грн - продукт у запорізькій мережі ZOG. Газ там коштує 37 грн/л.

У мережі SOCAR продукт здешевшав на 2 грн - до 37,98 грн/л. На стільки ж ціна знизилася на АЗС "Нефтек" та "Авантаж", - до 39,99 та 35,95 грн/л.

Дніпропетровська мережа VostokGaz знизила ціну на 3,5 грн - до 37,39 грн/л. Такі мережі як "Укргазвидобування", Mango, Rodnik знизити ціну на 1 грн, - до 38, 39,49 та 36,99 грн/л.

Мережі Shell, BVS та UPG зменшили ціни на ресурс у межах 30-50 коп. - до 38,43, 36,99 та 36,50 грн/л.

Середня ціна на автогаз по Україні 4 липня склала 38,18 грн/л.

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.

Як повідомляв УНІАН, за червень автогаз на українських АЗС здешевшав на 2 грн.

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