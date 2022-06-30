Роздрібні мережі АЗС знизили ціну автогазу, в середньому по країні вона становить 40,61 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".
У мережі ОККО автогаз здешевшав на 2 гривні - до 37,99 грн/л. На стільки ж він здешевшав і вчора. Таким чином, за два останніх дні ціна на автогаз у мережі ОККО зменшилась на 4 грн/л.
На станціях KLO ціна на автогаз зменшилась також на 2 гривні - до 39,99 грн/л. На 1 гривню зменшили ціни "Катрал", "Укргазвидобування" і "Нефтек" - до 38,97, 39 та 41,99 грн/л відповідно.
"БРСМ-Нафта" знизила ціну на автогаз на 1,18 гривень - до 39,01 грн/л.
Також, на 20-82 копійки зменшили ціну Motto і Shell - до 41,16 та 40,17 грн/л.
Як повідомляв УНІАН, в Україні за червень середня ціна на автогаз у мережах АЗС дещо зменшилась. Падіння становить 1,68 гривень. Якщо на початку місяця середня ціна автогазу по країні становила 42,29 грн/л, то зараз - 40,61 грн/л. Але варто зауважити, що у деяких мережах АЗС ціна на автогаз вже впала нижче 40 гривень.
Експерти зауважують, що наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг.