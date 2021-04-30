Також наглядова рада висловила незгоду з рішенням Кабінету Міністрів визнати роботу правління компанії у 2020 році незадовільною.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" висловила незгоду з рішенням уряду про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління і вважає, що це призведе до негативних наслідків для компанії та для України в цілому.

Про це повідомила прес-служба.

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Наглядова рада вважає, що припинення повноважень голови правління урядом без залучення наглядової ради суперечить вимогам українського законодавства та керівним принципам корпоративного управління на підприємствах державної форми власності.

"Це становить серйозну загрозу безперервності господарської діяльності Групи "Нафтогаз", а також реалізації реформи корпоративного управління в державному секторі економіки України. Ми дуже стурбовані тим, що прийняті рішення призведуть до негативних наслідків не тільки для компанії, але і для України, враховуючи, що надходження до державного бюджету у формі дивідендів, податку на прибуток та інших податків від компанії є суттєвими", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, попри те, що "Нафтогаз" забезпечує понад 13% доходів бюджету, залучає кошти на міжнародних ринках капіталу, управління компанією в кращих практиках корпоративного управління є важливим для фінансової стабільності держави.

Також наглядова рада висловила незгоду з рішенням Кабінету Міністрів визнати роботу правління компанії у 2020 році незадовільною.

"У рамках своєї компетенції ми здійснили оцінку результатів роботи цього складу правління у 2020 році та вважаємо їх дуже високими, а то й відмінними, враховуючи умови, в яких працювала команда", - зазначили в наглядовій раді.

Що цьому передувало

28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради НАК" Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття такого рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання Загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.

У "Нафтогазі" заявили, що це рішення є політичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.

29 квітня 2021 року в Держдепартаменті США прокоментували кадрові перестановки у "Нафтогазі".

29 квітня 2021 року Коболєв заявив, що не планує влаштовувати цирк і підставляти держкомпанію.

Однак, того ж дня, 29 квітня 2021 року прес-служба "Нафтогазу" заявила про те, що Коболєв буде оскаржити своє звільнення.

30 квітня 2021 року в Кабміні назвали причину звільнення Коболєва з "Нафтогазу".

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Автор: Ганна Бредіхіна