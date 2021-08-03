В рамках нової моделі ПСО в Україні буде змінено тариф на електроенергію.
Про це, як повідомляє Ubr.ua, заявив голова Комітету з питань ЖКГ Громадської ради при КМДА Олег Попенко.
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За словами Попенка, раніше Міністерством розглядалося два варіанти зміни цієї ставки в рамках нової моделі ПСО.
Для тих домогосподарств, які витрачали менше 100 кВт-год, тариф хотіли знизити до 1-1,2 кВт-ч. Для тих, хто потрапляє в "вилку" 100-500 кВт-год, ставка повинна бути встановлена на рівні 2,4 грн/кВт-ч. Понад 500 кВт-год витрати електроенергії пропонувалося обраховувати за тарифом 3,5 грн/кВт-ч.
Також вводилася додаткова група споживачів – тих, хто витрачає від 100 до 200 кВт-ч. Для цієї категорії вартість електроенергії не змінилася б, і розраховувалася б від ставки 1,68 грн/кВт-ч.
Як зміниться платіжка:
За діючим тарифом споживач, у якого за місяць "нагорає" 190 кВт-год, платить 319,2 грн. У разі затвердження першої з двох розглянутих моделей нового ПСО його витрати на світло зростуть до 475 грн (майже на 50% більше).
Для домогосподарств, які споживають 500 кВт-год і вище, вартість електроенергії повинна буде зрости найбільш значно – з 840 грн до 1750 грн (більше на 108%). Таких споживачів, наголошує Попенко, всього 15-20% від усіх в Україні.
Спеціальний пільговий режим:
Кабмін втретє переніс дату набуття чинності нового режиму ПСО (спеціального пільгового режиму – положення про спецзобов'язання) – тепер з 1 серпня на 1 вересня.
Ціна на електроенергію: що необхідно знати
- Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії найбільше позначається на промислових підприємствах, що робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.
- Підвищення вартості електрики зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.
- Ціна електрики для населення залишиться незмінною на рівні 1,68 грн за кВт-год, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари та послуги.
- 1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.
- Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.