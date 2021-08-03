За діючим тарифом споживач, у якого за місяць "нагорає" 190 кВт-год, платить 319,2 грн.

В рамках нової моделі ПСО в Україні буде змінено тариф на електроенергію.

Про це, як повідомляє Ubr.ua, заявив голова Комітету з питань ЖКГ Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

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За словами Попенка, раніше Міністерством розглядалося два варіанти зміни цієї ставки в рамках нової моделі ПСО.

Для тих домогосподарств, які витрачали менше 100 кВт-год, тариф хотіли знизити до 1-1,2 кВт-ч. Для тих, хто потрапляє в "вилку" 100-500 кВт-год, ставка повинна бути встановлена на рівні 2,4 грн/кВт-ч. Понад 500 кВт-год витрати електроенергії пропонувалося обраховувати за тарифом 3,5 грн/кВт-ч.

Також вводилася додаткова група споживачів – тих, хто витрачає від 100 до 200 кВт-ч. Для цієї категорії вартість електроенергії не змінилася б, і розраховувалася б від ставки 1,68 грн/кВт-ч.

Як зміниться платіжка:

За діючим тарифом споживач, у якого за місяць "нагорає" 190 кВт-год, платить 319,2 грн. У разі затвердження першої з двох розглянутих моделей нового ПСО його витрати на світло зростуть до 475 грн (майже на 50% більше).

Для домогосподарств, які споживають 500 кВт-год і вище, вартість електроенергії повинна буде зрости найбільш значно – з 840 грн до 1750 грн (більше на 108%). Таких споживачів, наголошує Попенко, всього 15-20% від усіх в Україні.

Спеціальний пільговий режим:

Кабмін втретє переніс дату набуття чинності нового режиму ПСО (спеціального пільгового режиму – положення про спецзобов'язання) – тепер з 1 серпня на 1 вересня.

Ціна на електроенергію: що необхідно знати

Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії найбільше позначається на промислових підприємствах, що робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.

Підвищення вартості електрики зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

Ціна електрики для населення залишиться незмінною на рівні 1,68 грн за кВт-год, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари та послуги.

1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.

Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

Автор: Олена Коваленко