Запасів газу в ПСГ на сьогодні на третину менше, ніж торік.

Запас природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на сьогодні складають 18,66 млрд кубометрів, що майже на 34% менше торішніх показників.

Про це повідомляється на сайті держкомпанії "Укртрансгаз" з посиланням на дані державної компанії "Оператор ГТС України".

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При цьому компанія щодня здійснює відбір газу зі сховищ в обсязі 16-17 млн кубометрів на добу.

Разом з тим, згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на 18 жовтня закачування не відновлено.

Зараз українські газові сховища заповнені на 60%.

Підготовка до опалювального сезону:

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які планують накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

У середині жовтня 2020 року запаси газу в підземних сховищах становили 28,4 млрд кубометрів.

Автор: Ганна Бредіхіна