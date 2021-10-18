Президент вважає, що якби уряд не втрутився в ситуацію, ціна на газ досягла б 50 гривень.

В Україні станом на сьогодні достатньо запасів газу для споживачів за "нормальними" цінами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV.

"Хочу всіх заспокоїти. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими цінами", - сказав Зеленський.

За його словами, якби уряд не втрутився в ситуацію, ціна на газ досягла б 50 грн.

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"Зрозумійте, зараз ми всі бачимо, що ціна вже 2 тис. доларів. Тобто ціна реальна на ринку, якби влада не втрутилася, ціна була б для людей як мінімум 50 грн. А так для людей від НАК "Нафтогаз" - близько 8 грн. Я думаю, що це важливий пакет на рік, який запровадили ми, ще раз хочу повторити, саме вчасно", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на питання про те, що кілька міст уже запровадили надзвичайний стан в енергетиці, глава держави наголосив, що опалювальний сезон - це відповідальність усієї влади - і центральної, і місцевої.

"Тому ми підписали меморандум, у якому є дві головні речі, НАК "Нафтогаз" і центральна влада гарантує дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг. Далі є технічні питання, юридичні питання, і політичні питання деяких представників місцевої влади. Усе це, я впевнений, буде врегульовано. У будь-якому випадку, це буде нормальна ціна", - запевнив Зеленський.

Тарифи на газ в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Водночас, у "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр. Але це без урахування податку на додану вартість та ціни транспортування.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому, для побутових споживачів у нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр залежно від постачальника, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

13 жовтня "Нафтогаз" заявив, що має намір запропонувати приватним підприємствам контракти на постачання газу з фіксованою ціною.

Автор: Олександр Топчій