25 січня була активована аварійна допомога українській енергосистемі з Білорусі.

Оператор об'єднаної енергомережі - державна компанія "Укренерго" - повідомила причину активації аварійних поставок електроенергії з Білорусі.

Як зазначили в прес-службі, у вівторок 25 січня в ОЕС України диспетчерський центр НЕК "Укренерго" активував аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі з 10:00 до 13:00 об'ємом 450 МВт-год, з 13:00 до 14:00 і з 16:00 до 17:00 об'ємом 200 МВт-год.

"Запит аварійної допомоги не пов'язаний з недостатністю резервів потужності в енергосистемі, але необхідний для економії доступних на сьогодні резервів і забезпечення стійкого покриття піків споживання в наступні періоди", - йдеться в повідомленні.

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Аварійна допомога:

2 листопада 2021 року Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі об'ємом 500 МВт та зі Словаччини, через Бурштинський енергоострів, об'ємом 100 МВт.

Потреба в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Україна тричі за 2021 рік просила аварійні поставки електроенергії.

25 січня 2022 року Міністерство енергетики Білорусі повідомило про надання українській енергосистемі аварійної допомоги з 11:00 до 18:00.

Експорт та імпорт електроенергії:

Україна у 2020 році скоротила експорт електроенергії в грошовому вираженні в порівнянні з 2019 роком на 25,9% - до 280,8 млн дол.

Витрати на імпорт електроенергії в Україну за підсумками 2020 року зросли на 8,4% - до 131,6 млн дол.

1 лютого 2021 року Україна відновила Комерційний імпорт електроенергії з Росії через дефіцит електрики в піковий зимовий період. Поставки здійснювалися в лютому, березні, квітні та травні.

Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила до листопада імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії.

19 січня 2022 року Україна збільшила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

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