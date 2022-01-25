Оператор об'єднаної енергомережі - державна компанія "Укренерго" - повідомила причину активації аварійних поставок електроенергії з Білорусі.
Як зазначили в прес-службі, у вівторок 25 січня в ОЕС України диспетчерський центр НЕК "Укренерго" активував аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі з 10:00 до 13:00 об'ємом 450 МВт-год, з 13:00 до 14:00 і з 16:00 до 17:00 об'ємом 200 МВт-год.
"Запит аварійної допомоги не пов'язаний з недостатністю резервів потужності в енергосистемі, але необхідний для економії доступних на сьогодні резервів і забезпечення стійкого покриття піків споживання в наступні періоди", - йдеться в повідомленні.
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Аварійна допомога:
2 листопада 2021 року Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі об'ємом 500 МВт та зі Словаччини, через Бурштинський енергоострів, об'ємом 100 МВт.
Потреба в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.
Україна тричі за 2021 рік просила аварійні поставки електроенергії.
25 січня 2022 року Міністерство енергетики Білорусі повідомило про надання українській енергосистемі аварійної допомоги з 11:00 до 18:00.
Експорт та імпорт електроенергії:
Україна у 2020 році скоротила експорт електроенергії в грошовому вираженні в порівнянні з 2019 роком на 25,9% - до 280,8 млн дол.
Витрати на імпорт електроенергії в Україну за підсумками 2020 року зросли на 8,4% - до 131,6 млн дол.
1 лютого 2021 року Україна відновила Комерційний імпорт електроенергії з Росії через дефіцит електрики в піковий зимовий період. Поставки здійснювалися в лютому, березні, квітні та травні.
Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила до листопада імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії.
19 січня 2022 року Україна збільшила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
Загроза віялових відключень в Україні:
- Раніше глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з поставками електроенергії.
- 11 листопада 2021 року мер столиці Віталій Кличко заявив про високу ймовірність віялових відключень в Києві.
- 21 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні віялових відключень електроенергії не буде.
- 28 грудня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що проведення ремонтних робіт в опалювальний період з відключенням споживачів є неприпустимим.
- З 28 по 31 грудня в Києві та області були проведені масові відключення електрики. Без світла були сотні будинків. Компанії-постачальники заявили, що відключення електроенергії було пов'язано з плановим проведенням ремонтних робіт.
- 29 грудня прес-служби компаній "ДТЕК Київські електромережі" і "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили, що в Києві та Київській області не проводитимуть планові роботи на електромережах з відключенням світла з 29 грудня 2021 по 10 січня 2022 року.
- З 11 по 21 січня 2022 року в Київській області було заплановано масове відключення світла в ряді населених пунктів для проведення ремонтних робіт на електричних мережах.
- 11 січня 2022 року в Міненергетики прокоментувавши планові відключення світла в опалювальний період.
- Станом на 11 січня 2022 року через похолодання Україна збільшила споживання електроенергії.