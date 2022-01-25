Максимальна потужність складе 150 МВт.

Білорусь 25 січня з 11:00 до 18:00 надає аварійну допомогу українській енергосистема.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Міненерго Білорусі.

"Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня з 11:00 до 18:00 в рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що максимальна потужність складе 150 МВт.

Аварійна допомога:

2 листопада 2021 року Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі об'ємом 500 МВт та зі Словаччини, через Бурштинський енергоострів, об'ємом 100 МВт.

Потреба в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Україна тричі за 2021 рік просила аварійні поставки електроенергії.

Експорт та імпорт електроенергії:

Україна у 2020 році скоротила експорт електроенергії в грошовому вираженні в порівнянні з 2019 роком на 25,9% - до 280,8 млн дол.

Витрати на імпорт електроенергії в Україну за підсумками 2020 року зросли на 8,4% - до 131,6 млн дол.

1 лютого 2021 року Україна відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії через дефіцит електрики в піковий зимовий період. Поставки здійснювалися в лютому, березні, квітні та травні.

Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила до листопада імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії.

19 січня 2022 року Україна збільшила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

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