Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень.

Дефіцит потужності в енергосистемі України наразі відсутній і не прогнозується. Цього вдалось досягти завдяки активній роботі підприємств зеленої енергетики протягом світлового дня.

"Через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з ВДЕ, потужності яких працюють переважно у денні години", - повідомляє "Укренерго" в Telegram.

За даними держкомпанії, зелені електростанції працюють уже зранку. Це дозволяє їм частково взяти участь у покритті ранкового піку споживання.

Відео дня

"Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень в результаті стабілізації електропостачання в країні", - додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Остання атака відбулась 18 лютого. Росіяни атакували Україну ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря. Через загрозу ракетної атаки у низці областей України застосовувались екстрені відключення світла.

Ремонтні бригади "Укренерго" посилено працюють над усуненням мережевих обмежень на Одещині, а також тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх інших пошкоджених об’єктах магістральних мереж "Укренерго".

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