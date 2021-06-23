За словами екс-керівника, навіть складнощі на ринку електроенергії в 2020 році та на початку 2021 року не вплинули на стабільність постачання.

На сьогодні ТОВ «Енерго Збут Транс» укладено всі необхідні договори для забезпечення стабільного електропостачання об’єктів АТ «Укрзалізниця».

Про це в інтерв’ю "Українським Новинам" сказав екс-директор «Енерго Збут Транс» Валерій Ноздрін.

«В сфері постачання електроенергії жодного разу навіть розмов не було щодо можливого виникнення якихось проблем для «Укрзалізниці». Можу з впевненістю сказати, що наразі компанією укладені необхідні контракти, щоб ситуація залишалася стабільною і надалі. Сподіваюся, що нове керівництво «Енерго Збут Транс» так само забезпечуватиме надійне постачання електроенергії на об’єкти залізниці», - сказав він.

Валерій Ноздрін наголосив, що під його керівництвом «Енерго Збут Транс» робило все необхідне для безперебійного постачання електроенергії для «Укрзалізниці», і навіть складнощі на ринку електроенергії в 2020 році та на початку 2021 року не вплинули на стабільність постачання.

Він підкреслив, що за два роки компанія перетворилася на сильного гравця на ринку електроенергії, залучила близько 400 клієнтів практично по всій Україні. На сьогодні вона займає частку 7,3% в сегменті реалізації електроенергії за вільними цінами, а також входить до трійки лідерів ринку за обсягами постачання електроенергії непобутовим споживачам.

2019 рік компанія закінчила з чистим прибутком 4,3 млн гривень і заплатила 2,2 млн гривень дивідендів, у 2020 році прибуток склав вже 5,3 млн гривень, ухвалено рішення про виплату 2,6 млн гривень дивідендів. За 5 місяців 2021 року прибуток «Енерго Збут Транс» склав 9,9 млн гривень.

«Хочу наголосити, що на сьогодні «Енерго Збут Транс» - стабільна компанія, яка має сильні позиції на ринку, а її роботі нічого не загрожує», - зазначив Валерій Ноздрін.

Коментуючи причини свого звільнення з посади директора «Енерго Збут Транс», Валерій Ноздрін пояснив, що воно пов’язане з передачею корпоративних прав компанії, відчуженням 100% частки АТ «Укрзалізниця» в статутному капіталі ТОВ «Енерго Збут Транс» на користь ТОВ «Збут Енерджі ЛТД». Цей процес завершився 25 травня, а 14 червня Валерія Ноздріна звільнили з посади директора.

«Якщо бути максимально лаконічним – новий власник компанії вирішив змінити менеджера. Просто бізнес», - пояснює він.

Валерій Ноздрін планує і в подальшому працювати в енергетичній сфері, наразі розглядає декілька пропозицій, пов’язаних з роботою на ринку електроенергії.

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Автор: Григорій Бондар