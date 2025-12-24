Венесуела використовує для транспортування нафти танкери-'зомбі': як працює схема

Зазначається, що Каракас використовує близько 400 таких суден.

Венесуела активно використовує для транспортування своєї нафти танкери-"зомбі". Яскравим прикладом стало 27-річне судно, списане ще 2021 року, яке мало прибути до країни наприкінці цього тижня.

Видання Bloomberg пише, що танкер, який ідентифікує себе як Freesia I, насправді може бути іншим судном, яке присвоїло собі ідентифікаційні дані списаного танкера. Ця тактика іноді використовується суднами, що перевозять санкційну нафту, щоб приховати маршрут і вантажі.

"Венесуела надзвичайно ефективно маскує походження і власників нафти, а отже, ухиляється від фінансового і торгового контролю. Саме тому Вашингтон дедалі частіше переходить від фінансових заходів до фізичних", - каже старший аналітик з ризиків і комплаєнсу в Kpler Дімітріс Ампатзідіс.

Відео дня

За даними TankerTrackers.com, з "тіньового флоту", що налічує близько 1500 старих, незастрахованих і таких, що належать підставним компаніям, суден, Венесуела використовує близько 400.

Танкери використовують більшість типових для "тіньового флоту" хитрощів, щоб приховати переміщення і власників, зокрема спуфінг, або використання підроблених координат. Як і у випадку з Freesia I, вони також іноді видають себе за інші, часто списані судна.

Судно під назвою Freesia I перебувало на початку травня у венесуельському нафтоекспортному терміналі Хосе. Воно розпочало свій останній рейс у Південно-Східній Азії в листопаді, а 26 грудня мало прибути в порт Амуай у Південній Америці, ймовірно, для приймання нового вантажу. Пізніше воно змінило пункт призначення на "відкрите море", а 23 грудня біля берегів Французької Гвіани відключило транспондер.

Звичайні танкери "тіньового флоту" Венесуели, як правило, надаються іншими країнами, оскільки Каракас не в змозі фінансувати власну флотилію і не може покладатися на наявний флот, що є надто малим і старим.

Нафтова блокада Венесуели - головні новини

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про нафтову блокаду Венесуели, закривши море для всіх санкційних нафтових танкерів.

Трамп заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро використовує нафту з "вкрадених" нафтових родовищ для власної наживи, а також для фінансування тероризму, наркоторгівлі, торгівлі людьми, вбивств і викрадень.

Вас також можуть зацікавити новини: