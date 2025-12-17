Трамп звинувачує владу Венесуели в крадіжці нафтових родовищ й вимагає їхнього повернення.

Президент США Дональд Трамп повідомив про введення блокади на нафтові танкери, що направляються до Венесуели та звідти. Про це він написав в соцмережі Truth Social.

Очільник Білого дому повідомив, що вводить морську блокаду Венесуели щодо нафтових танкерів, проти яких США ввели санкції.

"Сьогодні я віддаю наказ ввести тотальну і повну блокаду всіх нафтових танкерів, що потрапили під санкції, які прямують до Венесуели і з Венесуели", - написав президент США.

Відео дня

Також Трамп звинуватив владу Венесуели на чолі з Ніколасом Мадуро в крадіжці американської власності. Ймовірно, мова йде про націоналізацію нафтових родовищ майже 20 років тому. Також Трамп звинувачує Венесуелу в тероризмі, торгівлі наркотиками, контрабанді та продажу людей.

"Венесуела повністю оточена найбільшою Армадою в історії Південної Америки. Вона буде тільки рости, і потрясіння для них буде таким, якого вони ще ніколи не бачили — до тих пір, поки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки всю нафту, землю та іншу власність, яку вони раніше вкрали у нас", - заявив Трамп.

Очільник Білого дому нагадав, що США 24 листопада оголосили Ніколаса Мадуро та його оточення "іноземною терористичною організацією".

Відносини США та Венесуели: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що видання Reuters, посилаючись на власні джерела, повідомило, що президент США Дональд Трамп давав лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро тиждень, щоб покинути країну. Коли Мадуро відмовився цю вимогу виконати, США оголосили про закриття повітряного простору над країною. Наводяться дані, що Мадуро висунув низку вимог Трампу, більшість з яких президент США відхилив. Мадуро та його уряд заперечують усі звинувачення й називають дії США спробою зміни режиму, щоб отримати контроль над природними ресурсами Венесуели.

Також ми писали, що лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо особисто отримала премію миру в Осло, хоча й спізнилася на церемонію. Ветеран бойових дій Браян Стерн, який очолює фірму, що допомогла Мачадо дістатися в Європу, розповів, що її подорож була дуже небезпечною. Зазначається, що на Мачадо полює диктатор Ніколас Мадуро, тоді як армія США заблокувала їй шляхи виїзду з країни.

