Президент США Дональд Трамп оголосив про повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів Венесуели.

У своїй соцмережі Truth Social глава Білого дому написав, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро використовує нафту з "вкрадених" нафтових родовищ для власної наживи, а також для фінансування тероризму, наркоторгівлі, торгівлі людьми, вбивств і викрадень.

Трамп також визнав режим країни "іноземною терористичною організацією" через тероризм, контрабанду наркотиків і торгівлю людьми. Саме це стало підставою для рішення про блокаду нафтових танкерів, підкреслив Трамп.

"Америка не дозволить злочинцям, терористам чи іншим країнам грабувати, погрожувати або шкодити нашій державі і так само не дозволить ворожому режиму забирати нашу нафту, землю чи будь-які інші активи - усе це має бути негайно повернуто США", - заявив Трамп.

Реакція ринків на блокаду Трампа

Як пише Reuters, після того, як Трамп наказав запровадити "повну та остаточну" блокаду всіх санкційних нафтових танкерів, що в'їжджають до Венесуели та виїжджають з неї, ціни на нафту зросли більш ніж на 1%.

Видання зазначило, що блокада викликала нову геополітичну напруженість на тлі занепокоєння щодо попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 79 центів, або 1,3%, до 59,71 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 77 центів, або 1,4%, до 56 за барель.

Трамп і ціни на нафту: що відомо

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту досягли найнижчого рівня з 2021 року і зранку 16 грудня продовжили падіння. Трейдери оцінювали перспективи перемир'я в російсько-українській війні, яке могло б відкрити шлях до зменшення обмежень на постачання нафти з РФ на перенасичений сировиною ринок.

