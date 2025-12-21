На країну очікує неминучий колапс.

Президент США Дональд Трамп посилює нафтову блокаду уряду Ніколаса Мадуру. Американські сили заблокували вже третій нафтовий танкер Венесуели.

Видання Bloomberg пише, що танкер Bella 1 під панамським прапором, на яке США наклали санкції, прямував до Венесуели для навантаження, повідомило джерело, знайоме із ситуацією. Раніше США вже перехопили супертанкер Centuries 20 грудня і судно Skipper 10 грудня.

Зі свого боку віцепрезидент і міністр нафти Венесуели Дельсі Родрігес засудила "крадіжку і викрадення" танкера, назвавши цей крок "серйозним актом піратства" з боку США.

Трамп посилює тиск на Мадуро, намагаючись перекрити основне джерело доходів. На думку експертів, якщо Венесуела не зможе експортувати свою нафту, то через надлишок запасів державна компанія Petróleos de Venezuela SA буде змушена закрити свої свердловини.

Обсяг видобутку нафти у Венесуелі вже досяг цільового показника уряду в 1,2 мільйона барелів на день. Однак блокада, мабуть, чинить тиск на нафтосховища.

"PDVSA заповнює свої резервуари і каботажні судна, які зазвичай використовуються для коротких внутрішніх перевезень. До початку скорочення видобутку залишилися лічені дні", - сказав Евана Ромеро, нафтовий радник лідера венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо.

За його словами, неминучий колапс видобутку може викликати масові заворушення, оскільки валюта падає, а люди ледве купують продукти.

Партнер і глава відділу ринків, що розвиваються, в компанії Rystad Energy Шрайнер Паркер заявив, що блокада США, ймовірно, змусить нафтовидобувні компанії відмовитися від співпраці з Венесуелою.

"Нафтові танкери більше не такі ж блокадопроривачі, як раніше, і з урахуванням передових радіолокаційних і супутникових технологій, доступних ВМС США, простого вимкнення транспондера або використання іншого прапора буде недостатньо, щоб уникнути виявлення. Це означає, що блокада Трампа може призвести до повної зупинки експорту сирої нафти з Венесуели", - пояснив Паркер.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон хоче повернути права на нафту у Венесуелі. Водночас, за інформацією видання Politico, адміністрація Трампа в приватному порядку запитала американські нафтові компанії, чи повернуться вони до Венесуели після того, як Ніколас Мадуро відійде від влади. Але поки що жодна з них не висловила зацікавленості.

Крім того, Трамп оголосив про повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів Венесуели. За його словами, режим Мадуро використовує нафту з "вкрадених" нафтових родовищ для власної наживи, а також для фінансування тероризму, наркоторгівлі, торгівлі людьми, убивств і викрадень.

