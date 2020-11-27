У зв'язку з падінням цін на нафту в світі компанія не могла більше залишатися в проекті.

Відмова канадської Vermilion Energy від участі у спільних з групою Нафтогаз проектах з освоєння Балаклійського та Іванівського нафтогазоносних ділянок говорить про низький інтерес інвесторів до розробки родовищ в Україні, сказав партнер CMS Cameron McKenna Віталій Радченко.

Читайте такожКабмін назвав переможців конкурсу з видобутку нафти та газу на дев'ять п'яти ділянках в Україні"Зараз, у зв'язку з падінням цін на нафту в світі компанія не могла більше залишатися в проекті. Тим більше, що вона сама подешевшала, у неї значно впала ціна на акцію», - зазначив Радченко. При цьому він підкреслив, що проблем з «Нафтогазом» і «Укргазвидобуванням» не було.

З ним згоден і засновник EXPRO Consulting Геннадій Кобаль.

"Відверто я думаю, що шанси залучити серйозних західних інвесторів - мінімальні. Рекордне зниження цін на газ призвело до того, що нафтогазові компанії втратили значну частину своєї капіталізації", - говорить експерт. Він підкреслює що фактично всі закордонні нафтогазові компанії працюють у збиток.

У цих умовах рішення уряду віддати чорноморський шельф "Укргазвидобуванню", враховуючи відсутність успіху з міжнародними інвесторами, можна вважати повністю логічним, зазначає Радченко. «Ми спілкувалися зараз з багатьма нормальними справжніми, продуктовими, зарубіжними нафтогазовими інвесторами. Працювали з ними над тим, щоб зацікавити їх Чорноморським шельфом. Так ось територія розглядається як спірна і небезпечна. Ніхто зі справжніх інвесторів не прийде туди бурити, тому що це може закінчитися конфліктом з Росією. Тому віддати шельф для досліджень Державній газовій компанії це логічне рішення, на мій погляд», - упевнений Радченко.

Кобаль додав: «Ми останні чотири роки проводили конференції, присвячені розробці шельфу і незважаючи на те, що запрошували безліч компаній, інтерес незмінно висловлювала тільки «Укргазвидобування», – зазначає експерт.

Нагадаємо, канадська компанія Vermilion Energy вирішила відмовитися від участі у спільних з групою Нафтогаз проектах з освоєння Балаклійського та Іванівського нафтогазоносних ділянок. Причина відмови - падіння цін на газ і нафту, пандемія коронавірусу і глобальний економічний спад.

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Автор: УНІАН