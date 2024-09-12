З 13:00 до 23:00 у низці областей буде застосована одна черга відключень.

З 13:00 у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях будуть запроваджені графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

"За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в "Укренерго", в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Так, сьогодні, станом на 9:30, його рівень був на 4,5% вищим, ніж в цей же час у середу, 11 вересня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж попередньої доби.

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"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії протягом всієї доби", - зазначили у компанії.

Також повідомляється, що вчора для подолання дефіциту в енергосистемі на запит НЕК "Укренерго" відбувалось аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистем Польщі та Словаччини.

Сьогодні через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Херсонській і Харківській областях. Через негоду на ранок були знеструмлені 38 населених пунктів у Київській та Одеській областях.

Оновлено о 13:00. В Укренерго повідомили, що з 13:00 до 00:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень

"Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що енергетична стійкість України буде одним із найбільших викликів під час цьогорічного зимового періоду. За його словами, ця зима, можливо, буде найважчою з початку повномасштабної війни.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що він скептично ставиться до ідеї переведення ліній електропередач під землю, оскільки в Україні немає на це ресурсів. За його словами, "ця історія є дуже дороговартісною", вона тривала в часі і до зими точно цього зробити неможливо.

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