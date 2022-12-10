Наразі в цих регіонах є необхідність збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні.

Сьогодні, 10 грудня в Україні застосовані екстрені відключення світла у двох регіонах - Дніпропетровській та Одеській областях.

Як наголошують в регіональних ДТЕК, графіки стабілізаційних відключень там наразі не діють, бо в регіонах є необхідність збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні.

Українцям радять бути підготовленими до відключень: мати заряджений гаджет, повербанк, ліхтарик на батарейках. Також наберіть води, запасіться пледами та теплим одягом, а у разі відсутності необхідних речей при тривалих відключеннях – знайдіть найближчий пункт "Незламності".

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Разом з тим, у Києві ситуація дещо покращилась. У столиці повертаються до планових відключень світла з оновленим графіком для споживачів. Згідно з ними, є три категорії вимкнень. Відповідну інформацію ввечері 9 грудня повідомили в Київських електромережах.

Відключення світла в Україні: що відомо

Після російських ракетних ударів по енергосистемі України найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

В "Укренерго" заявили, що враховуючи ситуацію в енергетичній системі на сьогодні, дефіцит потужностей залишатиметься протягом всієї зими. При цьому вийти на планові відключення електроенергії буде можливо через кілька днів.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни вдарили дронами по енергетичній інфраструктурі Одеської області, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів.

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