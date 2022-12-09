Сьогодні, 9 грудня, екстрені відключення світла будуть застосовуватись у Дніпропетровській, Київській, Одеській областях та м. Києві.
Як повідомили в ДТЕК, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
"Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - наголосили енергетики.
Відключення світла в Україні: що відомо
Масовані атаки Росії на українську енергосистему тривають із 10 жовтня. Через пошкодження об'єктів енергетики в Україні запроваджуються погодинні та екстрені відключення світла.
6 грудня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під час ворожої масованої атаки 5 грудня російські ракети влучили як в об’єкти генерації, так і в підстанції. Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у Київській, Вінницькій і Одеській.
7 грудня стало відомо, що мешканці лівого берега Києва забезпечені електроенергією лише 30% від потреб через ремонт одного із комунальних об'єктів генерації.
8 грудня в ОП повідомили, що ситуацію з електроенергією в Одесі вдалося стабілізувати, найближчим часом планується повернення до планових графіків подачі електроенергії.