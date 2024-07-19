Порушників можуть оштрафувати, якщо вони не виправлять ситуацію.

Державна інспекція енергетичного нагляду України здійснює перевірки застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Вже відбулися перевірки у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду.

У ході перевірок встановлено, що в усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень.

За даними інспекції, найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Так, у Житомирській області працівниками обленерго створювалися перешкоди роботі інспекторів у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів ОСР.

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У Дніпропетровській області збільшено в декілька разів терміни застосування ГПВ та кількість черг, що застосовуються не за розробленим планом. Заживлення деяких споживачів може відбуватись пізніше встановленого терміну, тому знеструмлення тривають понад 7 годин. Водночас у містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг затверджені графіки погодинного відключення виконуються не в повному обсязі. Також не всіх споживачів залучено до ГПВ.

Велика кількість споживачів віднесені до категорії об’єктів критичної інфраструктури, що разом із супутнім навантаженням призвело до завищеної величини потужності, яка не підлягає відключенню. Відповідно, на інших споживачів припадає надмірний тягар відключень, порушуючи справедливість розподілу електричної енергії, повідомили у Держенергонагляді.

Що стосується Житомирській області, то інспекцією зафіксовано численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК "Укренерго" про запровадження ГПВ. На підстанціях систематично не в повному обсязі відключалися всі черги та приєднання черг у графіках. За окремими населеними пунктами необхідні відключення розпочалось диспетчером після прибуття інспектора. До оперативних журналів чергових підстанцій вносяться дані, що не відповідають дійсності. В цілому це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні ГПВ, порушуючи принцип справедливості розподілу електроенергії між регіонами.

"Виявлені факти призводили до збільшення соціальної напруги та кількості звернень і скарг громадян. За результатами перевірок надано приписи щодо усунення порушень у тижневий термін. Після цього будуть проведені повторні перевірки вказаних ОСР. При невиконанні виданих приписів до ОСР будуть застосовані штрафи", – йдеться у повідомленні.

Починаючи з 22 липня Держенергонагляд розпочинає перевірки у Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.

Ситуація в енергосистемі

У населених пунктах, що знаходяться у 20-кілометровій зоні біля кордону з РФ та Республікою Білорусь, не вимикатимуть світло. Окрім цього, обмеження не будуть запроваджувати на територіях, розташованих поблизу лінії фронту.

НАЕК "Енергоатом" на виконання завдання Міністерства енергетики підключив черговий енергоблок-тисячник до енергомережі після планового ремонту. На об’єкті проводили перевантаження ядерного палива і плановий ремонт обладнання.

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