Державна інспекція енергетичного нагляду України поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.
"Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень. Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії", – заявив Слободян.
За його словами, наразі Дніпровська область лідирує за кількістю скарг. Тому поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5-6 регіонах.
Голова інспекції зазначив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою. "Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення", – йдеться у заяві.
Дефіцит в енергосистемі України
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, ситуація в енергетиці має покращитись у 20-х числах липня. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими.
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив в коментарі УНІАН зазначив, що ситуація в українській енергосистемі може покращитися в серпні, коли працюватимуть щонайменше вісім атомних енергоблоків.