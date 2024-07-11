На місцях буде вивчатись, як саме оператор дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії.

Державна інспекція енергетичного нагляду України поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

"Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень. Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії", – заявив Слободян.

За його словами, наразі Дніпровська область лідирує за кількістю скарг. Тому поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5-6 регіонах.

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Голова інспекції зазначив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою. "Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення", – йдеться у заяві.

Дефіцит в енергосистемі України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, ситуація в енергетиці має покращитись у 20-х числах липня. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив в коментарі УНІАН зазначив, що ситуація в українській енергосистемі може покращитися в серпні, коли працюватимуть щонайменше вісім атомних енергоблоків.

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