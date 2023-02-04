Коли з ЄС піде імпорт електроенергії, години відключень світла в Україні зменшаться.

Найближчим часом постачання електроенергії споживачам буде збільшене внаслідок того, що Європейський союз погодився поставляти Україні 2 гігавати електроенергії, сказав голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в ефірі телемарафону.

За його словами, цього тижня в робочі дні дефіцит електроенергії становив трохи понад 4 тисячі мегаватів. Європейський союз погодився збільшити обсяги постачання електроенергії до 2 гігават, а раніше діяло обмеження не більше 700 мегаватів.

"Збільшення імпорту до двох гігават, звичайно, - дуже хороші новини, і сподіваюсь ми побачимо збільшення імпорту найближчими днями, найближчими тижнями", - сказав він.

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Проте Герус наголосив, що імпорт поки не розпочався, до того ж невідомо, на яких умовах це буде відбуватись.

Але, за його словами, споживачі відчують, коли він розпочнеться. "Всі споживачі відчують це. Якщо в країні генерація в середньому близько 13 тисяч мегаватів, то коли повністю піде цей імпорт, буде вже 15 тисяч мегаватів. Різниця досить суттєва. Всі споживачі можуть відчути це по показнику відключень. Відключень має стати менше. Часові періоди відключень мають скоротитися", - пояснив депутат.

Герус також зазначив, що в цілому на вихідних ситуація з постачанням краща по всій Україні, окрім Одеської області, де сталася аварія на трансформаторі.

Імпорт електроенергії з Європи - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз надасть Україні два гігавати електричної енергії.

Вранці 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції в Одеському районі. Внаслідок чого частина району та обласного центру залишились без електропостачання.

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